45 процентов территории Калужской области занимает лес

В воскресенье, 17 сентября, профессиональный праздник у работников леса и лесоперерабатывающей промышленности нашей страны.

Ежегодно День работников леса отмечают в третье воскресенье сентября.

По данным Калугастат, в Калужской области лес занимает территорию площадью 1 410 345 гектаров, это 45% территории нашего региона.

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