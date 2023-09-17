В Калужской области найден живым пропавший в лесу 70-летний мужчина

Как мы писали ранее, в Дзержинском районе Калужской области пропал 70-летний калужанин. Пенсионер ушел в лес 16 сентября и не вернулся.

В воскресенье, 17 сентября, поисковики отряда "Лиза Алерт" сообщили, что мужчина найден живым.

- Найден, жив! - говорится в сообщении.

Где именно и когда был найден калужанин, не уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.