В Калужской области пропал 41-летний мужчина

В воскресенье, 19 сентября, поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" сообщил о поисках 41-летнего Ротастикова Андрея Владимировича, п. Товарково, Дзержинский район, Калужская область.

С 16 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

- рост 160 см;

- худощавого телосложения;

- седые волосы;

- серые глаза.

Был одет:

- камуфлированная куртка;

- серая ыутболка;

- черно-белые брюки;

- черные кроссовки;

- джинсовая кепка.

Нуждается в медицинской помощи! Может находиться в вашем городе.

- Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ), - говорят волонтеры.

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