В Кировском районе Калужской области люди стоят в огромной очереди на единственной заправке

В субботу, 16 сентября, калужанка Галина Любина пожаловалась на официальной странице губернатора Калужской области на отсутствие бензина в Кировском районе.

- Уважаемый губернатор, объясните, пожалуйста, что творится с бензином в нашей области? Киров - уже который день не можем купить бензин. В наличии на одной единственной заправке, где километровая очередь... Газпром - достояние народа, или как там в рекламе говорят, да?

Министерство конкурентной политики Калужской области прокомментировало ситуацию:

- По нашим данным, в Кировском районе работают две автозаправочные станции в штатном режиме. Предприниматель, обслуживающий третью станцию, принял решение временно не торговать бензином. Дефицита топлива в регионе нет, запасы пополняются ежедневно. К сожалению, цены на автозаправочных станциях нестабильны – это связано с оптовыми колебаниями цен на бирже.

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