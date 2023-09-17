В Калужской области пропал 70-летний мужчина

В воскресенье, 17 августа, поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщает о поисках 70-летнего Паукова Виктора Владимировича, с.п. Галкино, Дзержинский р-н, Калужская область.

Виктор Пауков ушел в лес 16 сентября 2023 года и не вернулся.

Приметы пропавшего:

- рост 170 см;

- нормального телосложения;

- седые волосы;

- голубые глаза.

Был одет:

- бежевая куртка;

- футболка;

- черные брюки;

- черные ботинки;

- белая кепка.

- Внимание! Помогите найти человека! - говорят волонтеры. - Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска Кристине 89104695945.

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