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В Калужской области пропал 70-летний мужчина

Елена Сумак
Опубликовано: 17.09.2023 08:54 0 310
В Калужской области пропал 70-летний мужчина

В воскресенье, 17 августа, поисковый отряд "Лиза Алерт" сообщает о поисках 70-летнего Паукова Виктора Владимировича, с.п. Галкино, Дзержинский р-н, Калужская область.

Виктор Пауков ушел в лес 16 сентября 2023 года и не вернулся.

Приметы пропавшего:
- рост 170 см;
- нормального телосложения;
- седые волосы;
- голубые глаза.

Был одет:
- бежевая куртка;
- футболка;
- черные брюки;
- черные ботинки;
- белая кепка.

- Внимание! Помогите найти человека! - говорят волонтеры. - Просим сообщать любую информацию о местонахождении пропавшего по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или инфоргу поиска Кристине 89104695945.

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Елена Сумак
Опубликовано: 17.09.2023 08:54 0 310
Тэги: лиза алерт
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