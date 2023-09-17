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Юрий Моисеев поздравил калужан с 80-летием освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Опубликовано: 17.09.2023 07:07 0 294
Юрий Моисеев поздравил калужан с 80-летием освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев в воскресенье, 17 сентября, опубликовал поздравление с 80-летием освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков:

- Уважаемые калужане!

От имени депутатов Городской Думы Калуги поздравляю вас с 80-летием освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков!

На калужскую землю война пришла осенью 1941 года, 651 день на территории области шли тяжёлые бои. В ходе контрнаступления под Москвой, сражений под Вязьмой, Юхновом и Сухиничами, наступления Западного фронта летом и осенью 1943 года враг был выбит с нашей земли. Многие тысячи советских солдат погибли, защищая наш край и освобождая его от врага, очищая от фашистов город за городом, деревню за деревней. 

Вечная слава их бессмертному подвигу, вечная память воинам, павшим в боях за Родину!

Поколение фронтовиков и тружеников тыла в неимоверно тяжелых условиях проявило исключительный героизм и мужество, стойкость и силу духа. Эти качества позволили не только изгнать с родной земли вероломного и беспощадного врага, но и возродить Калугу, вернуть ее к мирной жизни. Память о наших отцах и дедах, защитивших Отчизну, навсегда останется в сердцах благодарных потомков.

С праздником вас, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! Мирного неба над головой!

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Опубликовано: 17.09.2023 07:07 0 294
Тэги: городская дума
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