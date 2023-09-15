В Калуге женщина едва не осталась без пенсии из-за ошибки в документе

В надзорный орган обратилась жительница Людиновского из-за несогласия с отказом Объединенного социального фонда России по Калужской области в назначении страховой пенсии по старости, сообщили в пятницу, 15 сентября, в пресс-службе прокуратуры.

Женщина хотела оформить страховую пенсию по старости. При проверке документов сотрудники фонда обнаружили, что в трудовой книжке неправильно заверена смена фамилии.

Городская прокуратура обратилась с иском в суд, с целью установить принадлежность документа.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, документ действительно принадлежал пенсионерке.

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