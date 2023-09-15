В Калуге опубликовали график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В пятницу министерство здравоохранения Калужской области опубликовало график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа на 15-17 сентября.

15 сентября:

ул. Грабцевское шоссе, 95 с 10:00 до 14:00.

Микрорайон Анненки на территории ярмарки с 9:00 до 16:00.

16 сентября:

ул. Кирова около Дома Быта с 9:30 до 15:30.

ул. Хрустальная, д. 44 (парковка) с 10.00 до 14.00

ул. Братьев Луканиных, д.7 с 10:00 до 15:00.

Микрорайон Анненки на территории ярмарки с 9:00 до 16:00.

17 сентября:

Микрорайон Анненки на территории ярмарки с 10:00 до 14:00.

Чтобы сделать прививку, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

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