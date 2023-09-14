В калужских лесах пошли опята

Белые грибы, подосиновики и подберезовики наши читатели активно собирают в Калужской области уже несколько недель.

А на этой неделе в социальных сетях появились сообщения, что в лесах пошли и опята.

В частности, фото из деревни Кривошеино Жуковского района опубликовал Алексей Ребров.

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