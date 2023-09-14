В Козельске два дома признали объектами культурного наследия

В городе Козельск объектами культурного наследия местного значения признаны два дома, расположенные на улице Большой Советской. Это дома №16 и №18, сообщили в четверг, 14 сентября в управлении по охране культурного наследия Калужской области.

- Дома являются характерными представителями провинциальных жилых домов, выполненных в сдержанных формах позднего классицизма, - пояснили в управлении. - Архитектурные черты зданий, свойственные купеческой застройке Козельска, позволяют определять их как купеческие дома.

Эти здания участвуют в формировании главной исторической площади Козельска и входят в ряд домов, организующих подход к главному храму Козельска – собору Успения.

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