В Калуге назвали лучших работодателей года

В среду, 13 сентября, агентство «Комсомольская правда – Калуга» подвело итоги конкурса «Работодатель года – 2023». Победителям вручены дипломы и призы.

Кандидатов на получение премии выдвигали читатели нашего сайта www.kp40.ru путем голосования по номинациям. Чуть больше месяца калужане предлагали на премию «Работодатель года – 2023» те предприятия и организации, где, по их мнению, руководство реально заботится о своих сотрудниках.

В результате определился 21 победитель.

Публикуем полный список:

ООО «ЭТАЖИ-КАЛУГА»

ЗАО «Берлин-Фарма»

АО «ГАЗЭНЕРГОБАНК»

ЗАО «Хлебокомбинат»

АО «АБ ИнБев Эфес»

ООО «АПХ «МИРАТОРГ»

ООО «РЕФКУЛ»

АО «КАЛУГАПУТЬМАШ»

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

АО «Тайфун»

АО «МосМедыньагропром»

ООО «МАНУФАКТУРЫ БОСКО»

ПАО «НЛМК»

ООО «ВМК Инвест»

АО «Синтек Групп»

ООО «НПО «Телеметрия» (Группа компаний Pandora)

ООО «КРОНОШПАН КАЛУГА»

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»

ПАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»

ООО «Фуяо Стекло Рус»

АО «Стройполимеркерамика»

Подробнее о церемонии награждения читайте чуть позже на нашем сайте.

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