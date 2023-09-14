В Калужской области подрядчика оштрафовали за задержку благоустройства спортивных площадок

В Сухиничском районе подрядчик не успел провести работы на трех спортивных площадках, хотя по контракту все должно было быть готово в июне. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили в прокуратуре Калужской области.

- В двух школах на площадках отсутствовало резиновое покрытие, а в одной из школ подрядчик не приступил к установке тренажеров, - пояснили в ведомстве.

Работы были проведены только после вмешательства прокуратуры.

Подрядчика оштрафовали на 30 000 рублей.

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