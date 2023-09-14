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РОЖДЕНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ЕСЛИ У ОДНОГО РОДИТЕЛя ВИЧ +, а У ВТОРОГО — ВИЧ (-)

Опубликовано: 14.09.2023 15:21 0 259
РОЖДЕНИЕ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА, ЕСЛИ У ОДНОГО РОДИТЕЛя ВИЧ +, а У ВТОРОГО — ВИЧ (-)

Пары, в которых у одного человека есть ВИЧ-инфекция, а у второго нет, называются дискордантными (фр. discordant — «не соответствовать»).  Наличие ВИЧ-инфекции у одного из партнёров совсем не означает, что они должны отказаться от отношений.

Существуют некоторые сложности в отношениях дискордантных пар, связанные прежде всего с рождением здорового ребёнка.

В этой ситуации может помочь обращение в организации по профилактике ВИЧ‑инфекции (СПИД‑центры) за получением своевременной и достоверной информации. Это позволит вести нормальную половую жизнь и родить здорового ребёнка.

В таких парах риск передачи ВИЧ можно свести к нулю при условии, что инфицированный партнёр получает высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ) и имеет неопределяемую вирусную нагрузку (у него мало вируса в крови, то есть это количество вируса не определяется стандартными лабораторными тестами, риск передачи вируса другим людям при такой низкой вирусной нагрузке минимален).

Первая ситуация: ​пары, где мужчина — ​носитель вируса иммунодефицита. У такой пары есть возможность зачатия здорового ребёнка с минимальным риском заражения женщины (только при этом мужчина должен принимать антиретровирусные препараты и иметь минимальную вирусную нагрузку!) .

Врачи рекомендуют в этих ситуациях экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и метод очищения спермы.
Вторая ситуация: ​пары, где носитель вируса иммунодефицита — женщина. Тогда необходим приём антиретровирусных препаратов ВИЧ‑инфицированной женщиной во время беременности, в родах и получение лекарства новорождённым в первые часы после родов, что предотвращает передачу ВИЧ ребёнку. Необходимо также отказаться от грудного вскармливания (т. к. ВИЧ содержится в грудном молоке).

Дискордантным парам необходимо наблюдаться у врача-­инфекциониста СПИД‑центра (не только человеку с ВИЧ‑инфекцией, но и его/её партнёру). Партнёру с ВИЧ отрицательным статусом рекомендуется систематически делать анализ крови на ВИЧ.

Желаем всем здоровья!

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Опубликовано: 14.09.2023 15:21 0 259
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