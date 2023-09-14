Калужане спели песню «На безымянной высоте»

В четверг, 14 сентября, музыкальный проект «Музыкавместе» в честь 80-летия освобождения Калужской области опубликовал видео с песней «На безымянной высоте», которую спели жители нашего региона.

Музыкальная композиция написана по реальным событиям, произошедшим на территории нынешней Калужской области в ночь на 14 сентября 1943 года.

Тогда 18 советских солдат у поселка Рубежанка Куйбышевского района захватили безымянную высоту, но попали в окружение против 200 противников.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.