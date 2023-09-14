В Калуге взломали аккаунт начальника областного загса

В четверг, 14 сентября, начальник загса Калужской области Варвара Антохина сообщила о взломе ее аккаунта.

- Уважаемые получатели данного сообщения! Мой аккаунт в телеграм взломали, и сейчас от моего имени действуют мошенники, высылая номер карты с просьбой перевести деньги! – пояснила она. - Огромная просьба не отвечать ни на какие сообщения, приходящие с моего телеграм-аккаунта! Спасибо большое за понимание!

Напомним, ранее сообщали о мошенниках, которые действуют от их имени, начальник управления административно-технического контроля Станислав Орехов и начальник управления архитектуры и градостроительства Олег Стрекозин.

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