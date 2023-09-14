В Калуге два человека пострадали при пожаре в ангаре

В Калуге на улице Промышленной около 11:00 13 сентября произошел пожар.

Там загорелся ангар.

По предварительным данным, в больницу с ожогами попали двое мужчин – 35 и 20 лет. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности.

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