В Калуге четыре улицы останутся без электричества на пять дней

На следующей неделе в Калуге жителям четырех улиц придется долгое время обходиться без электричества. Это связано с ремонтными работами, сообщили в четверг, 14 сентября, в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Без света 18, 19, 20, 21 и 22 сентября с 9:00 до 18:00 будут:

ул. Салтыкова-Щедрина, 25а, 27,

ул. Вилонова, 25,

ул. Первомайская, 24-28,

ул. Луначарского, 53, 55.

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