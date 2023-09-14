В Калуге умер писатель Петр Катериничев

В Калуге на 64 году жизни умер писатель Петр Катериничев. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщили его друзья и коллеги в соцсетях. Сам Катериничев последний раз был онлайн 9 сентября.

Писатель родился в Калуге, учился в КГУ, также закончил Литературный институт в Москве.

Автор романов «Редкая птица», «Огонь на поражение», «Игра теней», «Беглый огонь», «Иллюзия отражения», «Охота на медведя» и других.

По книге «Хота на медведя» снят художественный фильм «Медвежья охота».

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