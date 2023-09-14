В Калужской области мошенники представляются начальником управления архитектуры и градостроительства

В четверг, 14 сентября, мошенники начали использовать данные начальника управления архитектуры и градостроительства Калужской области Олега Стрекозина. Об этом он рассказал в официальном телеграм-канале.

- Сегодня от моего имени и используя мое фото некоторым сотрудникам нашего управления стали поступать телефонные звонки и сообщения, - пояснил он. - Обращаюсь к моим подписчикам, коллегам и знакомым, будьте бдительными, не дайте себя обмануть! Я всегда на связи, если вы столкнетесь с подобной ситуацией, всегда можете уточнить информацию и написать мне через мои официальные страницы в соцсетях.

Ранее, напомним, таким же образом использовали данные начальника управления административно-технического контроля Станислава Орехова.

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