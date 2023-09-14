Стали известны самые редкие имена детей в Калужской области за август

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За август в Калужской области родились 686 детей. В четверг, 14 сентября, региональный загс опубликовал список самых редких имен, которыми калужские семьи называли младенцев.

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