В Калужской области подростковая преступность снизилась на 31,9%

За первую половину года количество преступлений, совершенных в Калужской области подростками, снизилось на 31,9%. Такие данные в четверг, 14 сентября, опубликовало региональное правительство.

На 38,5% снизилось число тяжких преступлений, на 47,8% - количество преступлений средней тяжести, на 15,9% - число групповых преступлений.

- Вместе с тем, есть тенденция к росту количества преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенных бесконтактным способом через тайники – закладки и с хранением наркотических средств для личного потребления, - отмечают в правительстве.

За полгода поставили на профилактические учеты 363 подростка и 266 родителей.

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