В Калужской области снизились цены на продукты

В августе цены на продукты в Калужской области по сравнению с июлем снизились на 0,5%. Такие данные 12 сентября опубликовал Калугастат.

По сравнению с декабрем 2022 года продукты подорожали на 2,8%.

За последний месяц больше всего подешевели овощи.

Также уменьшились цены на чай, кофе, какао, кондитерские изделия, овощные консервы, молоко, масло.

При этом мука подорожала за август на 2,5%, маргарин – на 2,4%.

Также выросли цены на соль, соусы, специи, концентраты, безалкогольные напитки, макароны, сыр и яйца.

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