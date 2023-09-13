В Калужской области четыре человека отравились грибами

В нынешнем году в Калужской области четыре человека попали в больницу в связи с отравлением грибами. Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших было двое детей.

Всего в России каждый год регистрируется 2000-3000 случаев отравления грибами. Не обходится и без летальных случаев.

- Чаще всего отравления возникают при употреблении условно-съедобных, ядовитых грибов или при неправильной кулинарной обработке съедобных, - пояснили в Роспотребнадзоре.

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