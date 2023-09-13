В Калуге каштан зацвел в сентябре

Сентябрь радует калужан теплой погодой. С начала осени дневная температура воздуха держится в районе +20 градусов.

Необычно отреагировала на продолжение лета и природа.

На улице Московской наша читательница Марина заметила каштан, на одной ветке которого желтые листья, а на другой – цветки. Дерево зацвело второй раз за год.

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