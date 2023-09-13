«Хлебный Спас» – вкусные идеи для вас!

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С началом учебного года у родителей школьников добавляются особые заботы. Это не только уроки, домашние задания, родительские собрания. На первом месте в этом «перечне» оказывается грамотное планирование рациона школьника. Ведь полноценное питание — это одна из ключевых составляющих для здорового развития ребенка.

Летом восполнить недостаток витаминов легко, всегда под рукой много фруктов и ягод. С наступлением холодов организму требуется дополнительная витаминная поддержка. Самое время задуматься о полноценном питании. И здесь на помощь заботливым родителям приходит линейка уникальных продуктов в формате «мобильного» снека от кондитерской фабрики «Хлебный Спас». Для школьного перекуса отлично подойдет печенье линейки «Овсяная коллекция» и «Полезный завтрак» с различной вкусовой палитрой.

Когда речь заходит о полезном питании, многие вспоминают овсяную кашу. Однако не у всех есть желание или время ее готовить. И здесь нас выручает овсяное печенье, с которым легко устраивать школьные перекусы в течение дня. Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» производит печенье «Овсяная коллекция» только с использованием пшеничной муки высшего сорта, с повышенным содержанием овсяной муки, на подсолнечном масле премиум-­качества, без пальмового масла, без ГМО, искусственных красителей. Специально для школьников, КФ «Хлебный Спас» выпускает два вида овсяного печенья в «мобильной» упаковке весом 80 гр. : «Мультизлаковое» с начинкой «яблоко и корица» и «С кусочками шоколада».

Овсяное печенье «Мультизлаковое» с начинкой «яблоко и корица» отличает не только богатая обсыпка из различных видов семян и злаков, но и наличие нежной начинки из яблочного пюре. Максимальное количество семян и злаков в составе обогащают печенье витаминами, минералами, необходимыми для здорового перекуса. Всем известно, что дети любят шоколадные лакомства, специально для них КФ «Хлебный Спас» разработала овсяное печенье «С кусочками шоколада». Оригинальное сочетание овсяного классического вкуса с кусочками натурального шоколада. Ведь шоколад не только снимает боль и напряжение, но и поднимает настроение.

Продолжая заботится о школьниках, КФ «Хлебный Спас» представляет линейку печенья «Полезный завтрак», которая считается уникальной на российском рынке в формате «мобильного» снека весом 31 и 32 гр. Основное достоинство печенья — индивидуальная упаковка, благодаря которой его удобно дать ребенку в школу в качестве полезного перекуса. В составе печенья только натуральные ингредиенты, без добавления пальмового масла, красителей и ароматизаторов. В линейке печенья «Полезный завтрак» представлены самые востребованные вкусы — злаки, овсяные хлопья, мед, молоко.

Печенье «Полезный завтрак» со злаками считается одним из первых по полезности кондитерских изделий. Злаки улучшают обмен веществ и работу кишечника. Оно изготовлено из цельнозерновой ржаной муки, дробленных овсяных хлопьев, цельных семян льна и подсолнечника. Печенье со злаками обладает нежным ароматом и вкусом жареных семечек, а сила и энергия цельных злаков делает это хрустящее печенье полезным для школьного перекуса. Не менее популярным среди детей будет печенье с овсяными хлопьями и медом, благодаря входящему в состав овсу и его благотворному влиянию на опорно-­двигательный аппарат, работу сердца и нервной системы. Кроме того, мед в составе печенья имеет ряд собственных полезных качеств: укрепляет иммунитет, обладает противовоспалительными свой­ствами, улучшает работу пищеварения. И завершает линейку печенье с молоком, которое изготовлено из натурального и сгущенного молока. Именно поэтому оно обладает ярким молочным вкусом и нежным сливочным ароматом. В составе печенья высокоолеиновое подсолнечное масло, богатое витаминами Е и Омега‑9. Для школьников это не только вкусный и удобный перекус, но максимально полезный!

Печенье линейки «Овсяная коллекция» и «Полезный завтрак» производится без добавления пальмового масла, что немаловажно для детского перекуса. Для того чтобы ваш школьник был сильным и активным, покупайте продукцию кондитерской фабрики «Хлебный Спас».

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