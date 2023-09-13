Доврачебная помощь, или Почему важно успеть помочь до приезда скорой

Человеческая жизнь — хрупкая материя в руках непредсказуемой и порой несправедливой жизни. Главные воины в борьбе за наше здоровье, конечно же, врачи, которые с достоинством несут свой «красный» крест и неустанно борются за каждого пациента.

Однако скорая помощь далеко не всегда может оказаться на месте происшествия в самые короткие сроки. В этих ситуациях жизнь близких или просто прохожих оказывается в наших руках. В этот момент мало быть неравнодушным. Каждому человеку необходимо владеть базовыми навыками оказания первой помощи или хотя бы знать, чего делать ни в коем случае нельзя.

Привести сухие цифры о том, сколько людей могли бы остаться в живых, если бы им оказали первую помощь, невозможно, но к чему статистика, если имеются данные хотя бы об одном человеке, который продолжил дышать, улыбаться благодаря грамотным действиям родных или простых прохожих.

Ежегодно во вторую субботу сентября практически во всем мире отмечают День оказания первой медицинской помощи. Этот праздник касается не только врачей, но и каждого члена социума. Страшная статистика травм при авариях, возрастающее количество инсультов или инфарктов даже у молодых людей — ​прямое тому доказательство. Газеты и новостные передачи пестрят заголовками о происшествиях с пострадавшими или погибшими людьми. Сократить их количество могут не только герои в белых халатах, но и каждый из нас.

В любой момент мы можем оказаться на месте того, в чьих руках находится жизнь другого человека, или же на месте нуждающегося в экстренной помощи до приезда скорой.

В век Интернета эти знания можно получить, не выходя из дома, но теория без подкрепления практикой не поможет чувствовать себя уверенно и хладнокровно в экстренной ситуации. По всей стране существуют как бесплатные, так и платные курсы по оказанию первой помощи. В Калуге такие занятия проходят на базе Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф по адресу: улица Максима Горького, дом 85, строение 4.

В дождливое утро пятницы мы решили посетить занятия и узнать обо всём из первых уст.

На подходе к зданию было большое количество людей. Несмотря на раннее время и промозглую погоду, они спешили на курсы. Среди них были молодые девушки и мужчины, а также люди преклонного возраста. На входе между собой разговаривали две женщины почтенного возраста.

«Мне 65 лет, а бес в ребро, представляешь! Приехала сюда первый раз, волнуюсь, но очень хочу научиться чему-­то полезному, чтобы в случае чего быть готовой!» — ​бойко проскандировала одна из женщин.

«Я не местная, приехала из Шамордино, тоже в первый раз!» — ​ответила ей собеседница.

Нам удалось поговорить со второй женщиной. Надежда рассказала, что всегда любила помогать людям, поэтому не смогла упустить такую возможность, несмотря на достаточно длинную дорогу.

— Я услышала о курсах в СМИ. Всех желающих приглашали на курсы по оказанию первой помощи, — ​отметила Надежда. — ​Для меня это интересно, поскольку я человек, который не проходит мимо чужой беды. Я сама вожу машину и мне бы хотелось в экстренной ситуации не растеряться, а помочь близким или незнакомым людям.

Нас проводили до кабинета, в котором проходят занятия. В этот день в роли преподавателя выступал фельдшер выездной бригады СМП Релан АЛИЕВ. В этом году он поступил в медицинский институт, а сейчас совмещает работу, учёбу и преподавание. На занятия приходят как обычные жители областного центра, так и сотрудники организаций, например, ГИБДД. Курсы посещают сотрудники МЧС со всего региона.

Для того, чтобы полностью прочувствовать атмосферу этих занятий, нужно, конечно же, посетить хотя бы одно, но судя по словам учеников, один раз приехать не получится.

Все участники предусмотрительно принесли с собой блокноты для записей и старались фиксировать каждое важное уточнение.

Теоретическая часть не была заученной и скучной лекцией. Релан рассказывал о самых важных пунктах при оказании доврачебной помощи, о том, как не навредить пострадавшему, а также развеивал самые популярные мифы о некоторых народных методах, которые только ухудшат состояние пациента.

Ещё более содержательной и наглядной теоретическую часть делал помощник Релана — ​манекен, на котором фельдшер показывал все необходимые действия.

Релан рассказал слушателям об отличиях артериального и венозного кровотечения. Некоторые участники, которые приходят на занятия не в первый раз, подхватывали слова Релана и отвечали на его вопросы.

Также здесь можно научиться оказывать помощь не только другим, но и самому себе. Например, ​научиться правильно накладывать жгут.

На занятиях доносится очень простая, но важная истина: ​необходимо понять, в каком состоянии находится человек ещё до того, как вы приступили к каким-либо действиям. Здраво оценить ситуацию — ​половина успеха. Также необходимо помнить, что самодеятельность может навредить, ведь, например, при укусах змеи многие люди начинают пытаться высосать или выдавить яд. Это не только не поможет, но и навредит пострадавшему и спасающему. Стучать по спине подавившемуся родственнику или другу за столом — ​распространённое явление на семейных обедах и праздниках. Однако эта невинное, на первый взгляд, действие может привести к закупорке дыхательных путей. Данная информация вызывала на лицах некоторых людей искреннее удивление и лёгкий страх, все подобные факты фиксировались в тетрадях.

Если у вас на глазах подавился ребенок, его необходимо положить на руку животом вниз и аккуратно похлопать между лопаток.

На занятии было отдельно упомянуто об оказании первой помощи детям, которую необходимо проводить предельно осторожно. Все малыши крайне любопытны и часто проверяют поместится ли мелкая деталька от конструктора во рту или в носу. Любящие взрослые пытаются помочь своим детям, но губительная самодеятельность приводит к роковым ошибкам. Инородный предмет можно случайно протолкнуть в дыхательные пути или в наружный слуховой проход. Релан подчеркнул, что помощь в таких ситуациях может оказывать только врач. Именно поэтому такие занятия будут полезны и для родителей

Также участники освоили приём Раутека. С помощью этого способа можно поднять человека без сознания.

В конце занятия все участники смогли применить полученную теорию на практике. Каждый попробовал провести сердечно-­легочную реанимацию с помощью системы проведения непрямого массажа сердца.

Многие постоянные слушатели справлялись с поставленной задачей быстро.

Новички немного смущались, но после нескольких попыток им удавалось сделать все на профессиональном уровне.

Фельдшер отмечал, что при непрямом массаже сердца очень часто повреждают ребра, но этого не нужно бояться, ведь восстановить сердечный ритм намного важнее.

Также все присутствующие понаблюдали за процессом дефибрилляции и убедились, что работать с медицинским оборудованием могут не только квалифицированные специалисты, но и обычные люди, никак не связанные с медициной.

Все участники вышли с занятия воодушевленными и довольными. Каждый хотел поделиться своими эмоциями и впечатлениями. Посещение и проведение таких мероприятий — ​огромный шаг навстречу будущему, в котором каждый из нас сможет не растеряться в критической ситуации и помочь спасти чью-­то жизнь.

За два года занятий по оказанию доврачебной помощи было обучено более 10 тысяч человек. Инициатива проведения занятий исходила от главного врача РЦСМПМК Анны ЧЕРНОВОЙ. Центр получил лицензию на преподавательскую деятельность специально для данных занятий, с министерством здравоохранения были разработаны специальные программы обучения. Все желающие могут получить сертификат о прохождении курсов за фиксированную цену. Также на базе центра преподают главный фельдшер Владимир ПАРШИН и старший фельдшер Николай ЗАРВА.

Между жизнью и смертью человека есть промежуток времени, который называют «золотым часом». Он начинается с момента получения травмы. Если в это время получится оказать первую помощь и вызвать скорую, то у пострадавшего будет намного больше шансов продолжать жить и радовать своих близких.

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