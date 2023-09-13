В Калужской области ищут 85-летнего москвича

В Калужской области начались поиски 85-летнего Льва Атаманова, сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт Калуга». Пенсионер пропал 24 августа на юге Москвы, но может находиться в нашем регионе.

Приметы пропавшего:

Рост: 175 см.

Телосложение: худощавое.

Волосы: седые.

Глаза: серо-голубые.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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