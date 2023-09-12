Калужане сдали 41 литр крови в «День донора»

Во вторник, 12 сентября, в Калуге прошла акция «День донора». О результатах рассказали в пресс-службе губернатора.

В этот день банк донорской крови пополнился на 41 литр. Всего в акции приняло участие около 100 местных жителей.

Представители правительства напомнили, что всего 450 миллилитров (примерно столько крови отдает донор за одну процедуру) могут спасти до трёх жизней.

Перед сдачей крови все доноры прошли необходимое обследование и сдали анализы.

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