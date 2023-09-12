В Калужской области прививку от гриппа сделали 73 830 человек

В Калужской области по данным на 12 сентября прививку от гриппа сделали 73 830 человек. Такие данные во вторник опубликовало региональное министерство здравоохранения.

Среди вакцинированных 15 377 детей.

Прививки делают российскими вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс».

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