В Калужской области расширилось движение школьных лесничеств

За последние три года в Калужской области на треть увеличилось количество школьных лесничеств. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщили по итогам заседания правительства региона, которое провел губернатор Владислав Шапша.
На данный момент действует 23 школьных лесничества.
- Помогая лесоводам, дети приобретают навыки, которые позволяют им показывать хорошие результаты в тематических конкурсах, - отметили в правительстве. - Победители и призеры получают сертификаты на приобретение товаров в магазинах спорттоваров, электроники и цифровой техники, а в этом году и на пошив формы с логотипом школьного лесничества. В числе самых сильных были названы объединения «Хвоинка» (Козельский район), «Крепкий орешек» (Мещовский район), «Галантус» (Ферзиковский район), «Лесной Орфей» (Боровский район) и школьное лесничество им. П.Д. Симакова (Юхновский район).
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