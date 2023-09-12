Калужских продавцов оштрафовали за Чебурашку, Пятачка и Винни-Пуха

В Калуге районный суд удовлетворил иски «Союзмультфильма», который требовал с калужских продавцов компенсацию за незаконное использование образов Чебурашки, Винни-Пуха и Пятачка.

Товары с этими героями продавались на одном из калужских сайтов без разрешения правообладателей.

Владельцев сайта обязали выплатить в сумме 60 000 рублей.

Ранее за подобное нарушение со Смешариками в Калуге наказали аниматоров.

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