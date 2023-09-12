Жителям Калужской области пришлось самим покупать учебники в школу

В Калужской области в некоторых школах родителям пришлось самим покупать учебники в школу. О соответствующих жалобах во вторник, 12 сентября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Поручил министру образования области оперативно по каждой школе разобраться с комплектованием учебниками, - заявил он. - Где были ошибки планирования, нехватка книг, быстро докупить недостающие и обеспечить ими детей.

По словам Шапши, в Калужской области ежегодно направляются серьезные средства из бюджета на закупку для школ региона учебников.

- Для семей они должны быть бесплатными. И другого быть не может! – подчеркнул глава региона.

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