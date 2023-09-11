В качестве объекта местного значения в Калуге «Дом Одоевцева» внесли в перечень объектов культурного наследия, сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия в понедельник, 11 сентября.

Здание выполнено в традициях классицизма. Дом построен из кирпича.

«Дом Одоевцева» находится на улице Достоевского, дом 55, по красной линии. Судя по документам, он был построен на рубеже 1810-х - 1820-х гг. (не ранее 1812 г. не позднее 1823 г.) калужским купцом 3-й гильдии Афанасием Ивановичем Одоевцевым.



- В южной трети усадебной территории располагался главный дом с примыкающими к его северному фасаду деревянными служебными пристройками, - отметили в управлении. - В северных двух третях был разбит «плодовитый сад». В начале 1920-х гг. домовладение К.К. Долговой была муниципализировано и передано Горжилуправлению. Все советское время в доме находилось жилье.

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