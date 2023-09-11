Губернатор примет участие в заседании суда по делу о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей на территории Калужской области

В Калуге областной суд будет рассматривать дело о признании геноцидом массовых убийств мирных жителей на территории нынешней Калужской области во время Великой Отечественной войны.

В слушаниях примет участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. Об этом он сам сообщил в понедельник, 11 сентября, на страницах в соцсетях.

- Детский ботинок и мяч с места массового расстрела фашистами в 1942 году мирных жителей деревни Федоровка Ульяновского района, - прокомментировал Шапша. - Эти свидетельства военных преступлений против жителей калужского края хранятся в Областном краеведческом музее. На этой неделе отмечаем важную дату – 80-летие освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. Более 400 тысяч советских солдат и офицеров погибли в сражениях на калужской земле. В период оккупации нацисты угнали в плен 300 тысяч наших земляков, зверски убили 26 тысяч мирных жителей: детей, женщин, стариков. Такое нельзя забыть.

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