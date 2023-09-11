На экослет в Калужскую область приехали 120 школьников

В Барятинском районе на днях завершился 8-й экологический слет школьников «Подари планете жизнь». Об этом сообщили в понедельник, 11 сентября, в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

На слет приехали 120 школьников не только из Калужской, но и из Рязанской, Новосибирской областей, а также соседней Беларуси.

Занятия для детей проводили университетские преподаватели, работники Дирекции парков и волонтеры-медики школы №2 Людиново.

На слете работали станции по географии, ботанике, микробиологии и медицине. Там рассказывали о мире лишайников и мхов, о грибах, которые занесены в Красную книгу.

Как отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Галина Федулова, работа некоммерческих организаций в сфере экологического просвещения молодежи очень важна.

- Благодаря проекту ученикам предоставляется возможность развить свои знания об охране окружающей среды, делиться опытом участия в природоохранной деятельности, а также найти единомышленников в деле защиты природы, - заявила она.

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