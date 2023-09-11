В Калужской области прожиточный минимум повысили до 14 644 рублей

В Калужской области установили величину прожиточного минимума на 2024 год. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано в понедельник, 11 сентября.

Прожиточный минимум на душу населения составит 14 644 рубля. Это на 6% больше, чем в 2023-м.

Для трудоспособного населения минимум будет выше – 15 962 рубля, для пенсионеров – 12 594 рубля, для детей – 14 250 рублей.

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