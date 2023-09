Современная эндоскопия: точность, безопасность, комфорт

erid: LdtCK9EB9

В эндоскопическом отделении БСМП проводятся манипуляции:

ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопии диагностические)

ЭГДС с биопсией

ЭГДС с полипэктомией

Колоноскопия (диагностическая)

Колоноскопия с биопсией

Колоноскопия (с полипэктомией)

Ректороманоскопия без биопсии и с биопсией

Эндоскопическая ретроградная холедохо-­панкреатография (ЭРХПГ)

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)

Бронхоскопия (лечебная)

Видеогастроскопия (видеоэзофагогастродуоденоскопия, ВГДС, гастроскопия) — это визуальное исследование верхних отделов желудочно-­кишечного тракта (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки) с помощью гастроскопа (видеогастроскопа) — гибкого, тонкого шланга. Процедура гастроскопии позволяет не только провести осмотр, но и при необходимости сделать биопсию (взятие фрагментов слизистой оболочки).

Исследования желудочно-­кишечного тракта и пищевода в эндоскопическом отделении БСМП проводятся при помощи современных эндоскопов 180‑й и 190-й серий на базе рабочих станций Olympus EVIS EXERA последнего поколения. Реальное и без искажений высококачественное цифровое изображение (HDTV-формат) внутренней поверхности исследуемого органа, полученное в результате гастроскопии, позволяет получить исчерпывающую информацию для правильной диагностики заболевания и последующего максимально эффективного лечения.

Наши пациенты могут сами выбрать форму проведения гастроскопии. Традиционно исследование ряда внутренних органов осуществляется с применением местной анестезии ротоглотки. При необходимости наши специалисты могут провести процедуру с анестезиологическим пособием, как говорят в народе, под наркозом или во сне.

Гастроскопия под наркозом (анестезиологическое пособие), проводится опытными врачами — эндоскопистом отделения и анастезиологом, это позволяет избавить пациентов от неприятных ощущений и психологического дискомфорта во время исследования. Даже при выполнении многократной биопсии тканей отдельных органов отсутствуют боль и неприятные ощущения после выхода из наркоза. Единственное ограничение — отказ пациента от самостоятельного управления транспортным средством в течение как минимум 3 часов после процедуры, так как скорость реакции на все события окружающей действительности в постнаркозном периоде снижена.

На прием к врачу — эндоскописту следует взять с собой:

страховой медицинский полис,

паспорт,

чистое полотенце.

Записаться на прием к врачу–эндоскописту можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3

The manipulations are performed in the endoscopy department of the Emergency Hospital:

EGDS (diagnostic esophagogastroduodenoscopy)

EGDS with biopsy

EGDS with polypectomy

Colonoscopy (diagnostic)

Colonoscopy with biopsy

Colonoscopy (with polypectomy)

Rectoromanoscopy without and with biopsy

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)

Endoscopic papillosphincterotomy (EPST)

Bronchoscopy (therapeutic)

Videogastroscopy (videoesophagogastroduodenoscopy, VGDS, gastroscopy) is a visual examination of the upper gastrointestinal tract (esophagus, stomach, duodenum) using a gastroscope (videogastroscope) — a flexible, thin hose. The gastroscopy procedure allows not only to conduct an examination, but also, if necessary, to do a biopsy (taking fragments of the mucous membrane).

Examinations of the gastrointestinal tract and esophagus in the endoscopy department of the Emergency Hospital are conducted using modern endoscopes of the 180th and 190th series based on the latest generation Olympus EVIS EXERA workstations. A real and distortion-free high-quality digital image (HDTV format) of the inner surface of the organ under examination, obtained as a result of gastroscopy, allows a doctor to obtain comprehensive information for the correct diagnosis of the disease and subsequent effective treatment.

Our patients can choose the form of gastroscopy themselves. Traditionally, a number of internal organs are examined with the use of local anesthesia. If necessary, our specialists can perform the procedure with an anesthetic support, as they say «under anesthesia» or «in a state of sleep».

Gastroscopy under anesthesia (anesthetic support) is performed by experienced doctors — endoscopist of the department and anesthesiologist, which allows for relieving patients from unpleasant sensations and psychological discomfort during the examination. Even when performing multiple biopsies of the tissues of individual organs, there is no pain and discomfort after emergence from anesthesia. The only limitation is the patient’s refusal to drive a vehicle independently for at least 3 hours after the procedure, since the rate of reaction to all events of the surrounding reality in the postanesthesia period is reduced.

For an appointment with an endoscopist, you should take with you:

medical insurance policy,

passport,

clean towel.

You can make an appointment with an endoscopist by phone: +7 (4842) 74-07-63.

