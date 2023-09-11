Калужан попросили проверить записи с видеорегистраторов для поисков 68-летнего мужчины

В Калужской области продолжаются поиски 68-летнего Леонида Кривоносова, который пропал в деревне Чипляево Спас-Деменского района 8 сентября. В понедельник волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга» попросили водителей проверить записи видеорегистраторов.

Пропавший мужчина мог быть на маршруте Спас-Деменск - трасса А130 - Новоалександровский - Чипляево 9 сентября с 12:00 до 23:00.

- Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Возможно, именно вы сможете помочь найти Леонида Андреевича, - говорится в сообщении поисковиков.

Обращаться нужно по телефонам 8(800)700-54-52, 89105101418 или 89208730902.

Пропавший человек нуждается в медицинской помощи.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.