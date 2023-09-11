В Калужской области взяли под наблюдение 8739 алкоголиков

В Калужской области под наблюдением врачей находятся 8739 человек, страдающих алкоголизмом. Такие данные в понедельник, 11 сентября, опубликовало региональное министерство здравоохранения.

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

- Алкоголь имеет серьезное негативное влияние на организм человека, - прокомментировали в Минздраве. - Он может вызывать различные заболевания, влиять на работу внутренних органов, разрушать социальные связи и приводить к проблемам в семье и на работе. Всероссийский день трезвости - это возможность для каждого из нас задуматься о вреде алкоголя и принять решение о заботе о своем здоровье и поддержать тех, кто нуждается в помощи.

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