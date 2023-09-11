Калужане собрали 20 мешков еды для диких животных «Феникса»

В воскресенье, 10 сентября, в калужский центр «Феникс» привезли овощи для животных, об этом сообщила руководитель центра Вероника Матюшина.

Для пушистых и пернатых постояльцев доставили патиссоны, яблоки, кабачки, репу и тыкву.

- Спасибо всем помогающим, - отметила Вероника.



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