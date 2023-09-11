В Калужской области клещи за неделю укусили 266 человек

В Калужской области за неделю, с 4 по 10 сентября, 266 человек обратились к врачам по поводу укусов клещей. Среди пострадавших 23 ребенка, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещи встречались в Калуге и Обнинске - 148 и 32 случая соответственно. Также от них пострадали жители Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Думиничского, Людиновского, Кировского, Козельского, Жиздринского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Ферзиковского и Юхновского районов.

Боррелиоз на этой неделе был выявлен у 14,8% клещей, которых проверили в лаборатории.

Всего в 2023 году с калужан сняли 3760 клещей. За такой же период 2022-го было 3743 случая.

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