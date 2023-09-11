Заболеваемость ОРВИ в Калужской области за неделю выросла на 11,8%

За неделю, с 4 по 10 сентября, в Калужской области заболели ОРВИ 3846 человек. Это на 11,8% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Количество заболевших выросло во всех возрастных группах, но эпидемический порог не превышен.

В Калуге 2621 случай ОРВИ – это больше половины от показателя всей области. Эпидпорог превышен у детей в возрасте 3-6 лет и 7-14 лет на 2,1% и 5,8% соответственно.

В больницы с ОРВИ попали 30 калужан.

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