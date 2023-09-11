Массовые проверки мигрантов прошли в Калуге

В Калуге полиция провела массовую проверку мигрантов. Было выявлено 12 нарушений, сообщили в понедельник, 11 сентября, в управлении МВД по Калужской области.

Иностранцев доставили в отделение с пяти строек.

Восемь человек нарушили правила проживания в России, четверо работали нелегально. На них составлены административные протоколы.

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