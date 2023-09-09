В Калуге за неделю родились 75 детей

За неделю, с 4 по 9 сентября, в Калуге появились на свет 75 детей. Среди них 44 мальчика и 31 девочка, сообщили в субботу в городском загсе.

Среди редких имен отмечены Эмили, Артемий, Елисей и Таисия.

У одной калужской пары родилась двойня.

За этот же период в областной столице сыграли 83 свадьбы.

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