В Калужской области захоронили останки 142 солдат

В пятницу, 8 сентября, в Людиновском районе Калужской области прошла церемония захоронения останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в местной администрации.

Ранее поисковики обнаружили останки 142 человек. Опознать удалось лишь одного – Федора Алексеевича Бородавкина. Но родственники его пока не найдены.

Церемония захоронения прошла на мемориальном кладбище в селе Букань. Этому населенному пункту в 2020 году было присвоено звание «Рубеж воинской доблести».

За последние 20 лет в окрестностях Букани нашли останки около 4000 солдат.

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