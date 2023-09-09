В Калуге мобильные пункты вакцинации от гриппа будут дежурить на трех улицах

Министерство здравоохранения Калужской области вечером в пятницу рассказало, где сделать прививку от гриппа в Калуге 9-10 сентября. Мобильные пункты будут работать на трех улицах.

9 сентября около Дома быта на улице Кирова с 8:30 до 15:00,

9 сентября ул. Льва Толстого, 51 с 12:00 до 16:00,

9 сентября у торгового центра на Грабцевском шоссе, 95 с 10:00 до 14:00.

10 сентября в это же время прививки сделают на Грабцевском шоссе.

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