В Калуге нашли нарушения в колонии-поселении

Прокурор Калужской области Константин Жиляков проверил работ колонии-поселения №6 на улице Николо-Козинской в Калуге.

Он осмотрел помещения и пообщался с осужденными.

- Выявлены нарушения федерального законодательства, в том числе нарушения отдельными осужденными правил внутреннего трудового распорядка, нарушения санитарных правил при эксплуатации помещений, недостатки в организации видеонаблюдения, - рассказали в прокуратуре Калужской области.

От областного управления ФСИН потребуют все исправить.

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