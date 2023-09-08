В Калужской области свалка выросла на поле для многодетных семей

К нам в редакцию обратилась наша читательница Софья Л. Девушка сообщила, что в деревне Лихун на въезде со стороны Доможирово образовалась свалка бытового и строительного мусора.

- Все заросло этим мусором, с каждым днем его становится все больше, - отметила калужанка.

Мы в течение суток пытались получить комментарий горуправы по этому вопросу, но там пока не ответили.

Стоит отметить, что масштабная помойка находится рядом с участками для многодетных семей.





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