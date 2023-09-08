В Калужской области подписано постановление о создании призывной комиссии

В пятницу, 8 сентября, опубликовано постановление правительства Калужской области о создании призывной комиссии.

Речь идет об осенне-зимнем призыве на срочную службу, который продлится с 1 октября по 31 декабря.

Возглавит комиссию глава региона. В нее также вошли представители военного комиссариата, врачи и чиновники различного уровня.

Постановление вступит в силу 1 октября.

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