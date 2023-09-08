Сотрудничество между Калугой и Абхазией будет расширяться

Члены абхазской делегации вместе с депутатами Гордумы Калуги Карпом Диденко и Алексеем Колесниковым провели рабочую встречу с заместителем губернатора Калужской области Константином Горобцовым и министром спорта Олегом Сердюковым.

Обсуждались вопросы взаимодействия в сфере туризма и спорта, обмен молодёжными делегациями, перспективы организации детского отдыха, а также обучения студентов из Абхазии в Калужском филиале МГТУ имени Н.Э. Баумана.

В ходе визита гости из Абхазии оценили возможности Дворца спорта «Центральный» по организации соревнований и условия проживания спортсменов. Для расширения туристического потока важную роль играет транспортная инфраструктура, поэтому вместе с депутатами Гордумы члены делегации побывали в международном аэропорту «Калуга» и провели встречу с его руководством.

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